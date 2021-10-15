В Берлине открылась выставка работ американских и советских художников 1960-1990-х

Музеи в Германии не работали почти полтора года из-за пандемии коронавируса. Выставка под названием «The Cool and the Cold» из коллекции супругов Людвиг была запланирована давно. Лишь теперь жители и гости Берлина получили возможность ознакомиться с картинами художников периода «холодной войны» из США и СССР.

Уже при входе посетителя встречают портреты Элвиса Пресли и Ленина – двух идолов разных общественных систем – демократической и тоталитарной. Выставка состоит из 15 разделов под названием «Природа» и «Свободное время». С одной стороны железного занавеса – пресыщение и поиски себя, с другой – тоскливая действительность в условиях несвободы. Работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, критикующие общество потребления, соседствуют с картинами мастера примитивной живописи Натальи Нестеровой и представителя «неофициального искусства» Вячеслава Калинина.

Выставка показывает общность развития современной живописи двух стран, существующую несмотря на стилистические и тематические различия. Объединяющим посылом многих картин стала критика милитаризма и поиск новых форм выражения. Завершающий аккорд экспозиции – работа «Больше гласности» Дмитрия Пригова – звучит как нельзя более современно.

Выставка открыта в здании Мартина Гропиуса до 9 января. Для посещения обязательна предварительная онлайн-регистрация. В помещении действует строгий масочный режим.