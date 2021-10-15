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19:07, 15 октября 2021

Офицер ВВС России заявил, что не может уволиться из рядов армии, так как его рапорт полгода не подписывают

Его видеообращение опубликовало издание Znak.com. В ролике 25-летний Максим Мелешкин – так зовут выпускника воронежского центра ВВС России – рассказывает, что подал рапорт об увольнении еще в мае, однако начальство до сих пор его не подписало. На данный момент он по распределению служит в Челябинске, но, по его словам, недавно решил уволиться из рядов вооруженных сил сразу по нескольким причинам. Основными Мелешкин называет низкую зарплату и большое количество переработок. Бывший курсант также отметил, что готов возместить государству все деньги, которые были потрачены на его обучение. Офицер подчеркнул, что сам он категорически против таких форм публичного обращения, однако других вариантов он не видит. По его словам, процесс подписания рапорта искусственно затягивает начальство. С чем это связано, неизвестно. Вместе с тем, он говорит, что подобные проблемы в рядах вооружённых сил носят системный характер.

Министерство обороны и воронежский военный ВУЗ пока никак не комментировали это обращение.


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