The Insider уверяет, что дети начальника ГРУ Костюкова владеют дорогой недвижимостью

Издание The Insider уверяет, что дети начальника главного разведывательного управления российского генштаба Игоря Костюкова стали обладателями дорогой недвижимости. Признанное в России иностранным агентом СМИ в материале «Дети шпиона» пишет о том, что два земельных участка по Новорижскому шоссе, которые были в собственности разведчика, поменяли владельца. В документах его имя засекречено. В соответствующей графе значится Российская федерация. Однако The Insider нашел имя сына Костюкова Олега в архивных записях. Его фамилия исчезла из списков Росреестра, и теперь собственником второго участка тоже является Российская федерация. На этом основании издание делает вывод, что первый принадлежит дочери Костюкова Алене Соломоновой. Между тем, согласно официальным декларациям о доходах, приобрести столь дорогую недвижимость они не могли. Имущество детей Костюкова оценивается примерно в 200 миллионов рублей. Кроме того, у Алены украли кольцо за 2 миллиона рублей.

Игорь Костюков находится под западными санкциями за вмешательство в американские выборы, кибератаки на Бундестаг и отравление Скрипалей.