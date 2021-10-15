В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал лидера оппозиции Светланы Тихановской, сообщает МВД республики. Одновременно в ведомстве напоминают, что подписка на экстремистские телеграм-каналы теперь приравнивается к экстремистской деятельности и карается сроком до 7 лет.

Тихановская была вынуждена уехать из страны после прошлогодних президентских выборов, на которых ЦИК признал победителем Александра Лукашенко, а оппозиция и страны Запада – Тихановскую. С тех пор в Белоруссии объявили экстремистскими уже более сотни популярных телеграм-каналов.