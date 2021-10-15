Издание Insider выяснило, что дети начальника ГРУ Костюкова владеют элитной недвижимостью в Подмосковье

Признанное иноагентом издание The Insider выяснило, что дети начальника ГРУ Игоря Костюкова владеют элитной недвижимостью в Подмосковье стоимостью около 170 млн рублей, причем в электронных выписках Росреестра их имена скрыты, вместо них значится «Российская федерация». Журналисты ссылаются на источник в налоговой службе. Фигуранты расследования на вопросы издания не ответили.