Издание Insider выяснило, что дети начальника ГРУ Костюкова владеют элитной недвижимостью в Подмосковье

Признанное иноагентом издание The Insider выяснило, что дети начальника ГРУ Игоря Костюкова владеют элитной недвижимостью в Подмосковье стоимостью около 170 млн рублей, причем в электронных выписках Росреестра их имена скрыты, вместо них значится «Российская федерация». Журналисты ссылаются на источник в налоговой службе. Фигуранты расследования на вопросы издания не ответили.
2021-10-15T18:34:01+03:00
2021-10-15T19:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 15 октября 2021
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