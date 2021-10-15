Спецслужбы США предупреждают о готовящемся нападении хакеров на национальные системы водоснабжения, которое угрожает стране не только финансовыми потерями, но и возможными человеческими жертвами.

Как пишет издание Hill, об угрозе атак на компьютерные системы предприятий водоснабжения, водоочистки и утилизации стоков сообщили сразу несколько федеральных ведомств, включая ФБР, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, Агентство по охране окружающей среды и Агентство национальной безопасности. Согласно докладной записке, разосланной руководителям указанных предприятий, им настоятельно рекомендуется принять срочные меры для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов с тем, чтобы «не допустить нарушений снабжения граждан чистой питьевой водой и сбоев в работе систем очистки канализационных отходов». Федеральные агентства и ведомства также предупредили, что угроза кибератак на жизненно важные промышленные объекты в последнее время только нарастает.

В документе приводится ряд осуществленных ранее атак на системы водоснабжения, как например та, что была совершена в марте 2019 года в штате Канзас, где бывший сотрудник водоочистительного комплекса проник в его компьютерные сети, воспользовавшись логином и паролем, которых он не был лишен после увольнения. Целью 22-летнего злоумышленника, которой ему добиться не удалось, было полное отключение агрегатов очистки и дезинфекции воды. Следствие установило, что преступник производил свои противоправные манипуляции с обычного смартфона марки Самсунг. Сообщается также о совершенных за последние два года других случаях проникновения хакеров в системы инфраструктурных объектов в штатах Калифорния, Мэн, Невада и Нью Джерси. Во всех четырех атаках использовалось программное обеспечение, заражающее компьютеры так называемыми вирусами-вымогателями, блокирующими сеть до выплаты соответствующего выкупа. Газета USA Today отмечает, что коллективная докладная записка американских федеральных ведомств появилась через несколько дней после того, как министр внутренней безопасности США в интервью изданию выразил озабоченность возможными кибератаками на важные объекты национальной экономики, которые могут привести к массовому поражению и гибели людей.

Министр сообщил, что целью кибератак все чаще становится не получение выкупа, а нанесение серьезного ущерба объектам национальной инфраструктуры. (материал подготовил Ринат Валиулин)