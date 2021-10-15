Лидеры трех ведущих партий бундестага договорились о начале коалиционных переговоров

Создание будущего правительства ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца становится возможнее. Сегодня лидеры Социал-демократической партии, «Союза 90-х/Зеленые» и Свободной демократической партии рекомендовали начало обсуждения политической программы на ближайшие четыре года. В резюме после предварительных консультаций говорится о готовности заключить «амбиционный и реалистичный коалиционный договор».

Социал-демократам, «зеленым» и либералам удалось обойти противоречия по темам налоговой, социальной и климатической политики. Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц назвал результат консультаций «очень хорошим». По его словам, Германии будет предложен самый большой проект индустриальной модернизации за последние 100 лет.

Сопредседатель партии «зеленых» Анналена Бербок отметила возможность создания прогрессивной коалиции. Лидер свободных демократов Кристиан Линднер с удовлетворением отозвался о доверительной атмосфере предварительных консультаций.

Начало коалиционных переговоров будет возможно лишь после согласия внутри трех партий. «Союз 90-х/Зеленые» обсудит результат консультаций на своем малом съезде. СДПГ и СвДП поручат принятие решения партийным комитетам.

Провал коалиционных переговоров возможен, несмотря на успех предварительных консультаций.