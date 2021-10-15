Члена британского парламента сэра Дэвида Эймесса ударили ножом во время встречи с избирателями

От полученного ранения он скончался. Парламентарий проводил встречу в методистской церкви. Туда ворвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им депутата. На место происшествия прибыли медики и оказали ему первую помощь, однако спасти члена парламента не удалось. Ему было 69 лет. На кадрах с места происшествия видны несколько аварийно-спасательных служб и оцепленная территория вокруг церкви, а также вертолеты сан авиации. Местная пресса сообщает, что нападавший 25-летний мужчина задержан и уже дает показания. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно. Стоит отметить, что британские депутаты по закону находятся под защитой вооруженной полиции только, когда работают в парламенте. Государство не предоставляет им охрану, когда они находятся в своих округах. Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, однопартиец Эймесса, назвал произошедшее это очень тревожным знаком.

Дэвид Эймесс был членом британского парламента с 1983 года.