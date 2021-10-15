Российский корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил попытку военного судна США пересечь госграницу, — сообщает Минобороны

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил попытку американского военного судна пересечь государственную границу. Американский эсминец «Чэйфи» несколько дней находился в Японском море. Его маневры контролировал большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». При попытке приблизится к российским территориальным водам «Чейфи» получил предупреждение по специальному каналу, однако вместо того, чтобы ему последовать, начал сигнализировать о том, что готовится к запуску бортового вертолета. В этот момент по морским законам нельзя менять курс и американский корабль продолжал двигаться к российской границе и вынужден был повернуть обратно под давлением «Адмирала Трибуца», только когда до рубежа осталось 60 метров.

В эти дни в акватории Японского моря проходят российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2021», в котором принимают участие почти 2 десятка судов и 12 самолетов. Одной из задач учений были тренировочные артиллерийские стрельбы, что стало основанием не допускать в район учений суда третьих стран.

В российском Министерстве обороны действия эсминца назвали грубым нарушением международных правил.