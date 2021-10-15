В России стартовала общенациональная перепись населения

Впервые её проводят и на сайте Госуслуги. Из-за эпидемии коронавируса сбор данных россиян трижды переносили.

В переписи уже поучаствовали онлайн больше миллиона человек, во всяком случае, такие цифры назвали в министерстве цифрового развития. Это пока лишь одна сотая от всего числа россиян с учётной записью на портале Госуслуги, отмечает агентство ТАСС. Среди тех, кто поучаствовал таким способом в переписи и президент страны. Он сделал это со своего компьютера в Кремле. Россиян Владимир Путин призвал не относиться к мероприятию формально, а власти всех уровней оказывать поддержку волонтёрам. Помимо электронного формата, никуда не делся и традиционный опрос, когда переписчики ходят по квартирам и собирают данные. Перепись нужна, чтобы понять ситуацию с численностью населения. Если окажется, что за последние 11 лет россиян стало меньше, власти могут пересмотреть государственные программы в сфере демографии. При переписи выяснят также социальное положение людей и способы их заработка. В МВД предупредили об активизации мошенников. По телефону или на улице никаких опросов не проводится, сказали в ведомстве. В полиции напомнили, что переписчик до того как задавать вопросы должен представиться и показать свои документы. На нём должен быть специальный жилет, шарф и сумка символикой переписи. Агитацией он не занимается, денег за опрос не берёт, ему также не надо сообщать конфиденциальные данные, сказали в МВД. Население в том числе начали переписывать и в Крыму. Против этого Евросоюз. В Брюсселе назвали действия российских властей попыткой узаконить аннексию полуострова и ещё больше подорвать территориальную целостность Украины. Последний раз перепись проводили в 2010-м. году. Она показала, что в России живут почти 143 миллиона человек, женщин на 11 миллионов больше чем мужчин. Горожане, как выяснилось в ходе переписи, составляют подавляющее большинство населения. Русских как показала прошлая перепись больше 80%, за ними идут татары 5 миллионов и украинцы — почти 2 миллиона человек.

Перепись продлится до середины ноября.