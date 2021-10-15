В Москве на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда через систему распознавания лиц. Для этого пассажирам нужно сфотографировать себя в приложении метро и привязать банковскую карту.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов называет абсолютно безопасной систему биометрической оплаты в столичном общественном транспорте. Луксутов рассчитывает, что в течение ближайших 2-3 лет 10-15% постоянных пассажиров московского метрополитена перейдут не биометрическую систему оплаты.

Директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура» Иван Бегтин считает, что сбор биометрических данных департаментом информационных технологий может угрожать приватности граждан. Об этом он ранее говорил «Эху Москвы». Бегтин убежден, что внедрение всех подобных технологий должно проходить публичное общественное обсуждение