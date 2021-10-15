Председателя правления международного «Мемориала» Яна Рачинского вызвали в полицию после нападения на офис общества

Председателя правления международного «Мемориала» Яна Рачинского вызвали в полицию после вчерашнего нападения на офис общества в центре Москвы. Кто именно пытался сорвать там мероприятие, до сих пор не известно.

На следующий день, после того как толпа людей в масках ворвалась в офис «Мемориала», скандируя «позор» и «уходите», столичное МВД потребовало от представителей международной организации явиться в отделение с дополнительными бумагами. Об этом «Эху» рассказал председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский: «С утра явились два представителя полиции, один из них участковый, второй из отдела по борьбе с экономическими преступлениями… Принесли два документа — один, это требование представить обширный список документов с момента регистрации организации по сегодняшний день, в который входит список сотрудников с установочными данными и масса бухгалтерских… И второй документ с требованием явиться для дачи объяснений в этот же отдел по борьбе с экономическими преступлениями»

Почему именно «Мемориалом» заинтересовались в этом отделе, полицейские не уточнили. Информации о задержании или о появлении дела в отношении неизвестных людей, которые ворвались в офис движения, также пока не поступало.

В той толпе, как писали очевидцы, было несколько десятков молодых людей. Они пытались сорвать показ фильма польского режиссёра Агнешки Холланд «Гарет Джонс». писала, что сотрудники силовых органов увезли трёх человек из числа ворвавшихся в офис. В свою очередь зрителей после показа какое-то время не выпускали из здания. Двери офиса закрыли, скрепив их наручниками. Полицейские раздали людям анкеты для внесения персональных данных. В них также были вопросы о целях посещения мероприятия и о наличии судимости. Сотрудников организации же отпустили только поздно ночью.

Журналист Николай Сванидзе считает, что поведение полиции показывает, что поскольку «Мемориал» признан иноагентом, в отношении него можно позволять себе все: «Пришли, погромили, заступились за шпану, закошмарили и «отыдоша». Молодцы ребятки. Принимая во внимание, кстати, характер занятий «Мемориала», который занимается как раз репрессиями нашими историческими, как раз в стилистике «Мемориала» это было сделано». ««Мемориал» — один из главных иностранных агентов, потому что это одна из наиболее авторитетных наших организаций, если не самая авторитетная. Если это поставить в один ряд с ситуацией с Зуевым, ректором Шанинки, то получается репрессивный ряд, очень неприятный», — добавил Николай Сванидзе.

Акция памяти жертв политических репрессий, которую «Мемориал» традиционно проводит в конце октября, оказалась под угрозой. Представители организации сказали, что ей помешают ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса. В связи с этим, замглавы Общественной палаты города Алексей Венедиктов попросил столичное руководство помочь «Мемориалу» в проведении акции. На акции «Возвращение имен» люди зачитывают вслух имена, даты жизни и профессии расстрелянных в годы Большого террора. Мероприятие ежегодно проходит у Соловецкого камня рядом со зданием ФСБ.