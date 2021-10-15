В России второй день подряд обновляются максимумы по суточному приросту заболевших коронавирусом и умерших от него

Резкое увеличение этих показателей наблюдается уже второй месяц. Свыше 32 тысяч человек – именно у такого количества россиян, по данным оперативного штаба, был выявлен коронавирус за последние сутки. Это примерно на одну тысячу больше, чем днем ранее. При этом предыдущий максимум был зафиксирован еще в декабре прошлого года. Умерли же от коронавируса в России за сутки, по официальным сведениям, почти 1 тысяча человек. Больше всего как заболевших, так и скончавшихся – в Москве. Там выявили чуть более 6,5 тысяч новых случаев ковида – показатель остался на том же уровне, что и днем ранее. Умерли за сутки 70 человек. Источники интернет-издания РБК при этом утверждали, что при приросте заразившихся в 6 тысяч человек власти Москвы могут задуматься о введении новых ограничений.

Мэр Сергей Собянин, в свою очередь, признал, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице крайне высокие. По его словам, в неделю они составляют от 20% до 30%. Пока же градоначальник объявил о расширении программы экспресс-тестирования на коронавирус. Собянин анонсировал открытие еще 30 новых пунктов в ближайший понедельник. В свою очередь, те, кто прошел тестирование на одном из пунктов в ГУМе, в эфире телеканала «Москва-24» рассказали, что это очень удобная процедура. В столичной мэрии сообщили, что с начала недели в ГУМе экспресс-тестирование на коронавирус прошли почти 900 человек, при этом у трех процентов из них результаты оказались положительными. Власти за последнее время неоднократно сообщали, что не планируют вводить жесткие коронавирусные ограничения на федеральном уровне.

Накануне экспресс-тестирование на ковид начали делать в десяти московских школах. По замыслу столичных властей это поможет избежать перевода учеников на дистанционное обучение. Главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина сказала в эфире «Эха», что эта мера позволит сократить количество вирусных контактов. Каширина заверила, что тестирование совершенно безопасно. По словам Кашириной, на первых порах экспресс-тестирование выявляет не так много положительных результатов. Инициатива городских властей понравилась далеко не всем родителям. Некоторые из них обратились в Следственный комитет с жалобой, — пишет издание «Медуза», признанное иностранным агентом. Среди претензий – то, что тестирование проводят учителя, а согласие родителей не требуется. На сайте школы, где учатся дети возмутившихся родителей, накануне опубликовали обращение директора. В нем родителям предлагают присутствовать при тестировании, а старшеклассникам – делать тесты самостоятельно.

Пока в Москве власти стремятся увеличить число тестирований, во многих российских регионах вводят QR-коды, стремясь запретить зараженным посещать места скопления людей. Эту меру ввели уже около 30 субъектов федерации. Кроме того, продолжается прививочная кампания. Так губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня призвал жителей не слушать дилетантов из интернета и сказал, что нужно бояться не вакцины, а смерти. Жвачкин напомнил, что в Советском Союзе людей в обязательном порядке прививали от полиомиелита, оспы, кори – и от этого, по его утверждению, старшее поколение не стало слабым.

Аналитик открытых данных по ковиду Александр Драган считает, что рост заболеваемости ковидом в России естественный и закономерный. Заболеваемость будет расти еще в течение месяца, если не больше, сказал «Эху Москвы» Драган. Отчасти открытость цифр по заболеваемости также вызвана желанием властей заставить население активнее вакцинироваться, добавил Драган.

Один из самых компетентных врачей по лечению ковида, как его представляет газета «Московский комсомолец», доктор медицинских наук Сергей Царенко рассказал об актуальных проблемах лечения ковида, с которыми сегодня сталкиваются медики. По словам Царенко, если привитые и болеют, то, как правило, легко – так называемым «вакцинным насморком».