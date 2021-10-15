Число погибших при взрыве в мечети Кандагара превысило 30 человек, — передает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на местных медиков. Еще около полусотни человек ранены. На месте работает спецназ группировки, захватившей власть в Афганистане группировки «Талибан» (запрещена в России). Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
2021-10-15T17:37:28+03:00
2021-10-15T17:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 15 октября 2021
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