Депутат британского парламента получил ножевые ранения на встрече с избирателями, передает телекомпания LBC. По ее данным, депутата Дэвида Амесса от правящей консервативной партии ранили в методистской церкви города Ли-он-Си в графстве эссекс на юге Англии. На место прибыла полиция. В каком Амесс состоянии и мотивы нападавшего пока неизвестно.