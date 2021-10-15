Депутат британского парламента получил ножевые ранения на встрече с избирателями, передает телекомпания LBC. По ее данным, депутата Дэвида Амесса от правящей консервативной партии ранили в методистской церкви города Ли-он-Си в графстве эссекс на юге Англии. На место прибыла полиция. В каком Амесс состоянии и мотивы нападавшего пока неизвестно.
2021-10-15T17:36:13+03:00
2021-10-15T17:36:13+03:00
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17:36, 15 октября 2021
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