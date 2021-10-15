Выпускник военного вуза Максим Мелешкин пожаловался, что фактически находится в заложниках у Минобороны. Об этом он рассказал интернет-изданию Znak.com. По словам Мелешкина, 25-летнего выпускника учебно-научного центра ВВС в Воронеже, его рапорт об отставке начальство рассматривает уже полгода. Решение уйти молодой человек принял из-за низкой зарплаты, но ему фактически не дают уволиться.

Ранее то же издание писало об аналогичном случае в Петербурге. Тогда на это жаловался выпускник Кирилл Оленьев.