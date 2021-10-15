Россия начинает зарубежные поставки еще одной вакцины от ковида – «ЭпиВакКороны». В отличие от препарата «Спутник», клиническая эффективность этой разработки, по мнению многих экспертов, не доказана. Вице-премьер Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии двух стран объявил о начале поставок «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу, — пишет сайт РБК.

Большое расследование, основанное на общении с людьми, потерявшими родственников, привитых этой вакциной, в конце сентября выпускало признанное иноагентом издание The Insider.