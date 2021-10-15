Экономисты ожидают рекордной инфляции по итогам года в США и странах Европы, а также снижения роста экономики по всему миру. Они связывают это с дефицитом энергоресурсов и рабочей силы на фоне пандемии коронавируса.

Все большее число экспертов, как пишет агентство Reuters, ожидает, что инфляция в еврозоне в этом году составит 4% — это в два раза выше целевого показателя Европейского центрального банка. Все из-за того, что многие компании сталкиваются с нарушением цепочек производства.

Например, шведская компания IKEA предупредила, что дефицит товаров для дома сохранится как минимум до августа следующего года. Крупнейший производитель курятины в Великобритании 2 Sisters Group, в свою очередь, объявил, что период «дешевой еды» в стране заканчивается. В компании жалуются на нехватку складских рабочих и мясников. В США, между тем, сотни тысяч контейнеров скопились в ожидании разгрузки в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич – эти порты вынуждены перейти на круглосуточный режим работы.

Все это, отмечают эксперты, приводит к росту цен на базовые товары. Ситуация усугубляется рекордным за многие годы ростом цен на энергоносители. Нефть мировых марок Brent и WTI торгуется выше 80 долларов за баррель, а цена на природный газ в Европе выросла примерно за полгода в четыре раза.

В России, по оценкам Центробанка, инфляция в годовом выражении сейчас составляет почти 7,5%, при том, что целевой показатель находился на уровне 4%.