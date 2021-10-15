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17:07, 15 октября 2021

Поисковик «Яндекс» начал помечать специальными метками материалы изданий, признанных властями иностранными агентами

Новости, который значатся в ленте «Яндекса», теперь сопровождаются маркировкой «иноагент». Если нажать на стрелку, появляется юридическая расшифровка определения из 24 слов, которые должны полностью помещаться перед началом любой публикации. По российскому законодательству ответственность за маркировку лежит на лице или организации, которые внесены в реестр иноагентов, причем это касается даже коротких сообщений или ссылок, которые помещаются в ленте социальной сети. В случае, если этого не происходит, нарушителя ожидает штраф от 10 до 500 тысяч соответственно для физических или юридических лиц. Всего в списке в настоящее время 85 персоналий и организаций.

В ответ на коллективное обращение к российским властям спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закон не отменят, но он может быть скорректирован.


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