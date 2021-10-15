Верховный суд России признал отсутствие медицинской маски на покупателях в магазинах значительным правонарушением

В высшей судебной инстанции напомнили, что в период пандемии по указам местных властей граждане должны носить маски в общественном транспорте, аптеках и магазинах. Ранее жителя Якутии привлекли к ответственности за отсутствие маски в супермаркете. Прибывшие на место полицейские оформили на него протокол, а суд первой инстанции оштрафовал. Однако обвиняемый с наказанием не согласился и обжаловал решение, дойдя до Верховного суда. Он просил отменить штраф или хотя бы признать свой проступок малозначительным. О какой сумме взыскания идет речь, неизвестно. Максимальный штраф по этой статье может достигать 30 тысяч рублей. Однако сегодня Верховный суд – последняя из возможных инстанций – отклонил жалобу якутянина и отказался переквалифицировать наказание.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, во всех регионах с начала недели усилен контроль за соблюдением масочного режима. В ведомстве сказали, что это один из основных способов остановить пандемию.