Минобороны РФ: Корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил эсминец США из территориальных вод РФ, соблюдая международные правила

Российский корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил эсминец США из российских территориальных вод, соблюдая международные правила, — сообщили в Минобороны РФ. Действия эсминца США в Японском море в ведомстве назвали грубым нарушением международных правил.
2021-10-15T16:37:57+03:00
2021-10-15T16:40:20+03:00
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16:37, 15 октября 2021
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