На острове Пальма начали доставлять еду и воду собакам при помощи беспилотников

На острове Пальма в составе испанского Канарского архипелага начали доставлять еду и воду собакам при помощи беспилотников. Там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, и некоторые животные оказались отрезаны от людей потоками лавы.

Извержение началось более месяца назад. Лава покрыла сотни гектаров, нанесла значительный ущерб сельхоз-угодьям и инфраструктуре, но, благодаря своевременной эвакуации, обошлось без пострадавших среди людей.