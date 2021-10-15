СДПГ, «зеленые» и либералы договорились о формировании коалиционного правительства.

Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении по итогам встречи лидеров трех партий. Они объявили, что готовы перейти от предварительных переговоров непосредственно к распределению постов.

Если процесс увенчается успехом, следующим канцлером ФРГ станет нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц – лидер социал-демократов. Вскоре после выборов, общаясь с журналистами, он выразил надежду, что, цитата, «госпоже Меркель не придется выступать с еще одним рождественским обращением к нации», пообещав сформировать новую правящую коалицию к этому сроку.