В России появятся паспорта летчиков. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки к Воздушному кодексу введут для летчиков и бортпроводников документы, аналогичные паспортам моряков. По ним, выполняя рейс, можно будет без визы въезжать в любую страну, но пользоваться документами можно будет исключительно в служебных целях.
2021-10-15T16:36:10+03:00
2021-10-15T16:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 15 октября 2021
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