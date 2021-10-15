В России появятся паспорта летчиков. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Поправки к Воздушному кодексу введут для летчиков и бортпроводников документы, аналогичные паспортам моряков. По ним, выполняя рейс, можно будет без визы въезжать в любую страну, но пользоваться документами можно будет исключительно в служебных целях.