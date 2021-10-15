Мировая экономика столкнулась с небывалым разгоном инфляции в самых разных странах и на самых разных рынках, — пишет агентство Reuters. К примеру, крупнейший производитель курятины в Великобритании объявил, что в стране заканчивается 20-летний период дешевой еды. О кризисе поставок сообщает и сеть магазинов IKEA. Восстановление мировой экономики ставят под угрозу энергетический кризис в Европе, сбой в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и транспорта.

В России Минфин недавно в четвертый раз за год пересмотрел прогноз по инфляции, он увеличен до 7,5%.

