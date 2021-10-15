Поисковик «Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения признанных иноагентами СМИ, — пишут «Сетевые свободы»

Поисковик «Яндекс» начал самостоятельно маркировать сообщения признанных иноагентами СМИ, — пишет телеграм-канал «Сетевые свободы». К примеру, так помечена сегодняшняя новость о находящемся под следствием журналисте Иване Сафронове от телеканала «Дождь». При нажатии на уточнение всплывает плашка с полным текстом из 24 слов. Аналогично помечена заметка интернет-издания «Медиазона».

Оба издания Минюст объявил иностранными агентами.