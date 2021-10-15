30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются в Москве с 18 октября, — рассказал журналистам столичный градоначальник Сергей Собянин. Они заработают в дополнение к 20 другим, открывшимся в столичных МФЦ сегодня.

Помимо этого, экспресс-тестирование на ковид началось в столичных школах. Несмотря на протесты родителей, власти настаивают, что оно абсолютно безопасно. В то же время, Собянин бьет тревогу, указывая, что заболеваемость коронавирусом в столице растет чрезвычайно высокими темпами – на 20-30% в неделю. В Москве так же, как и в половине регионов России, уже сделали обязательной вакцинацию для определенных категорий граждан, но, в отличие от многих других регионов, пока обходится без специальных цифровых QR-кодов для посещения общественных мест.