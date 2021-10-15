Столичный гематолог Мисюрина, которую ложно обвиняли в смерти пациента, отсудила у властей больше 4 млн рублей

Столичный гематолог Елена Мисюрина, которую ложно обвиняли в смерти пациента, отсудила у властей больше четырёх миллионов рублей. Решение о компенсации принял Черёмушкинский суд.

Иск врача суд удовлетворил частично. Сумму в 4 миллиона 200 тысяч рублей взыщут с министерства финансов. Это компенсация за уголовное преследование. Приговор в отношении Елены Мисюриной – гематолога 52-й столичной больницы отменяли дважды. Сначала он был обвинительным. Его несколько лет назад вынес тот же самый Черёмушкинский суд, который сегодня принял решение о компенсации. По версии обвинения, врач в 2013-м ошиблась при проведении биопсии костного мозга, из-за чего пациент с несколькими сложными диагнозами, в том числе раком крови и сахарным диабетом умер. Медики не верили, что к смерти привели действия гематолога, Мисюрину называли опытным и добросовестным врачом. По словам коллег-медиков, её судят за то, что за то, что она пыталась вылечить тяжелобольного человека. Приговор – два года колонии общего режима Мосгорсуд отменил, однако прокуратура стояла на своём: медик виновна и должна сесть за решётку. Мосгорсуд в марте этого года повторно признал Мисюрину невиновной и прекратил дело, не найдя состава преступления.

В поддержку медика выступал и столичный мэр Сергей Собянин и ряд других чиновников. Беспределом называл обвинительный приговор и детский врач Леонид Рошаль.