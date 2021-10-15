«Яндекс» начал маркировать публикации изданий, признанных иностранными агентами, в выдаче новостей. Telegram-канал «Сетевые свободы» пишет, что среди сегодняшних новостей про арестованного журналиста Ивана Сафронова такая пометка появилась под публикацией телеканала «Дождь», признанного иноагентом. То же самое с заметкой «Медиазоны», также включенной в соответствующий реестр.

Сейчас в списке министерства юстиции 85 человек и организаций.