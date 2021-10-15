Столичные власти анонсировали появление еще тридцати пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

Это происходит на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Дополнительные пункты тестирования появятся в Москве уже в начале следующей недели, — об этом объявил мэр Сергей Собянин. Он сказал, что эффективность такого рода проверок на наличие инфекции составляет восемьдесят процентов и добавил, что это высокий показатель качества.

Где именно откроются новые пункты мэр не уточнил. В минувший понедельник экспресс-тестирования начали проводить в двадцати столичных ТЦ и центрах «Мои документы». Проверки бесплатные. Посетителям нужен только паспорт. Занимает процедура десять минут. Собянин также отметил, что в Москве сейчас наблюдаются высокие темпы роста распространения заболевания. Они увеличиваются на двадцать-тридцать процентов в неделю. В этих условиях своевременные массовые тестирования – это одно из направлений для профилактики борьбы с ковидом.

Ранее обязательное экспресс-тестирование на коронавирус в качестве эксперимента ввели и в десяти московских школах. Интернет-издание «Медуза», признанное российскими властями СМИ-иноагентом, пишет, что из-за этого родители одной из них обратились в Следственный комитет.