Главу «Международного Мемориала»* вызвали в полицию для дачи объяснений. Ян Рачинский в интервью «Эху» сказал, что он должен явиться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, однако не знает, о какой проверке идет речь. «Сегодня с утра явились два представителя полиции, один из них участковый, второй из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, что само по себе было несколько неожиданно, учитывая, что события вчерашние мало общего имеют и с коррупцией, и с экономическими преступлениями. И принес два документа – один, это требование представить обширный список документов с момента регистрации организации по сегодняшний день, в который входит список сотрудников с установочными данными и масса бухгалтерских документов. Просто учитывая, что «Мемориал» создан уже 30 с лишним лет назад, это требование само по себе выглядит достаточно абсурдно и смешно. И второй документ с требованием явиться для дачи объяснений в этот же отдел по борьбе с экономическими преступлениями», – рассказал Ян Рачинский.

Вчера вечером неизвестные пытались сорвать показ. Вместе с провокаторами в зал попали журналисты и операторы телеканала НТВ, которые снимали происходящее. Приехавшие на место полицейские заблокировали людей в офисе. В итоге они отключили и демонтировали пожарно-охранную сигнализацию в здании и ближе к двум часам ночи покинули офис.