Активисты левых сил проведут в Екатеринбурге митинг «против прославления образа» Ельцина

Активисты левых политических движений проведут завтра в Екатеринбурге митинг «против прославления образа» первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор акции Дамир Шингареев.

«Я подавал заявку на проведение митинга ранее, но из-за ковидных ограничений мне отказывали. Разрешение дали только на 16 октября. Мы хотели приурочить мероприятие к годовщине расстрела Белого дома в октябре 1993 года и привязать это к проводимой ныне политике, то есть путинизм как продолжение ельцинизма», — рассказал он.

Акция протеста пройдет у здания «Ельцин Центра»: по мнению активистов, экспозиция музея «вводит в заблуждение посетителей, рассказывая однобоко о личности Ельцина и проводимой им политике».

Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году, а спустя пять лет был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.