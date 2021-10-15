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Эксклюзив Эха 15:44, 15 октября 2021

Активисты левых сил проведут в Екатеринбурге митинг «против прославления образа» Ельцина

Активисты левых политических движений проведут завтра в Екатеринбурге митинг «против прославления образа» первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор акции Дамир Шингареев.
«Я подавал заявку на проведение митинга ранее, но из-за ковидных ограничений мне отказывали. Разрешение дали только на 16 октября. Мы хотели приурочить мероприятие к годовщине расстрела Белого дома в октябре 1993 года и привязать это к проводимой ныне политике, то есть путинизм как продолжение ельцинизма», — рассказал он.
Акция протеста пройдет у здания «Ельцин Центра»: по мнению активистов, экспозиция музея «вводит в заблуждение посетителей, рассказывая однобоко о личности Ельцина и проводимой им политике».
Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году, а спустя пять лет был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил об отставке и назначил исполняющим обязанности президента тогдашнего премьер-министра, бывшего директора ФСБ Владимира Путина.


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