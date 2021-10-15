Попавшим в список причастных к экстремизму запретят работать пилотами и бортпроводниками

Соответствующие изменения, как сообщает агентство «Интерфакс», внесут в Воздушный кодекс. Поскольку к экстремизму относится и статья Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства, в Ассоциации юристов России подчеркнули, что запрет будет распространяться и на тех, кто писал «нарушающие закон публикации в социальных сетях, в том числе направленные на возбуждение ненависти».

Этим летом в России запретили участвовать в выборах людям, работавшим в организациях, признанных экстремистскими или помогавших им, например, тех, кто жертвовал деньги.