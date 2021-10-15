В Москве открывают 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

Сегодня 20 подобных точек появились в МФЦ и торговых центрах, с понедельника их станет еще больше, — сказал мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, качество экспресс-тестов достаточно высокое, их эффективность он оценил в 80%. Вместе с тем, Собянин с сожалением отметил значительный рост заболеваемости коронавирусом – в неделю по 20-30%.

Сегодня же оперативный штаб сообщил, что за сутки в России выявили 999 умерших от коронавируса и еще более 32 тысяч новых зараженных. Оба показателя максимальные за все время эпидемии.