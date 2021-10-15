В Норвегии на месяц арестовали напавшего на людей в городе Кунгсберг

Полиция считает произошедшее терактом, психическое состояние злоумышленника изучат судебные психиатры, — передает Норвежское телеграфное бюро.
ЧП произошло позавчера вечером. 37-летний гражданин Дании, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек и ранил еще троих. О его мотивах пока ничего неизвестно.
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Полиция считает произошедшее терактом, психическое состояние злоумышленника изучат судебные психиатры, — передает Норвежское телеграфное бюро.