В Норвегии на месяц арестовали напавшего на людей в городе Кунгсберг

Полиция считает произошедшее терактом, психическое состояние злоумышленника изучат судебные психиатры, — передает Норвежское телеграфное бюро.

ЧП произошло позавчера вечером. 37-летний гражданин Дании, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек и ранил еще троих. О его мотивах пока ничего неизвестно.

