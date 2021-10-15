Взрыв, произошедший в мечети в Кандагаре, привел к многочисленным человеческим жертвам

Во время пятничной молитвы в одной из крупнейших шиитских мечетей города смертник привел в действие взрывное устройство. Когда дым рассеялся прихожане увидели страшную картину – лежащих на полу людей, многие из которых были мертвы и раненых, кричащих от боли. По последним данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на канал Аль Джазира количество жертв достигло 33, причем скорее всего это не окончательное количество. Около 60 человек пострадали. Очевидцы слышали несколько взрывов. На место уже прибыл спецназ, которому предстоит определить характер случившегося и наказать виновных. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако глава комиссии по культуре движения Талибан* Мохаммад Джалал написал в Твиттере, что это дело рук боевиков «Исламского государство* в Хорасане».

Это уже третий теракт, произошедший в Афганистане с начала месяца. Взрыв в одной из кабульских мечетей унес жизни 5 человек, а неделю назад в Кундузе погибли 150 человек.

* — запрещены в РФ.