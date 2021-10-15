В России возросла нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества

Это следует из опроса, опубликованного негосударственной исследовательской организацией «Левада-центр»*, которую власти России признали иноагеном.

Социологи отметили, что общественное мнение в этом вопросе становится более поляризованным. По данным исследования, только треть опрошенных согласна с тем, что геи и лесбиянки могут иметь такие же права, как и другие граждане. По сравнению с показателями двухгодичной давности эта цифра уменьшилась, однако увеличилась другая. В России, по словам аналитиков, в полтора раза возросло число тех, кто не готов принимать любые проявления гомосексуальности. Цифра достигла 60%. Более половины россиян сказали, что относятся к представителям ЛГБТ отрицательно, часть из них – с отвращением и страхом, другие – с раздражением. В «Левада-центре» отметили, что оценка однополых отношений сильно зависит от пола и возраста респондента. Молодые люди, например, гораздо толерантнее, чем старшее поколение. А также женщины относятся к геям и лесбиянкам терпимее мужчин.

Опрос проводился в конце сентября среди россиян, которые достигли совершеннолетия.