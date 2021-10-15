Следователи целого отдела готовы уволиться, чтобы поддержать своего коллегу

Его доставили в больницу после разноса со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сотрудники Всеволожского отдела управления СК по Ленинградской обалсти готовы уже сегодня массово подать рапорты об увольнении, если в отставку уйдёт следователь Владислав Мегрелов. Об этом рассказывает портал 47-ньюс. Скорая помощь забрала сотрудника прямо из здания управления СК после того, как Мегрелова отчитал Бастрыкин. Глава ведомства распёк следователя на онлайн-приёме граждан, где на его работу пожаловалась пенсионерка. По её словам, сотрудник не разобрался в её деле. Год назад сын заявительницы умер от отравления угарным газом в загородном доме. Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неисправности системы отопления, однако пенсионерка уверена, что ее сына отравила его бывшая жена. Мегрелов счёл происшествие несчастным случаем, как и полицейские, которые проводили предварительную проверку. Тем не менее, мать считает, что газ, которым отравили её сына, пустили из баллона, который поставили под дверь. Добавлю, что в семье решают вопрос о разделе крупного наследства погибшего. После резкой критики со стороны Бастрыкина в СКР официально сообщили, что проведут проверку, по результатам которой следователя могут уволить. Если это произойдёт, коллеги намерены последовать за ним.

По данным портала 47-ньюс Следственный комитет России направит во Всеволожск сотрудника, который проверит психологический климат в местном отделе СК.