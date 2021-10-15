Член СПЧ Каляпин считает, что нападение на «Мемориал» было согласовано с властями

Член Совета при президенте РФ по правам человека, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин считает, что вчерашнее нападение на офис «Мемориала»* в Москве было согласовано с властями. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Для меня совершенно очевидно, что это мероприятие было спланировано, потому что эти молодчики, кто бы они там ни были, да еще и с участием непонятных журналистов одновременно с НТВ и не с НТВ – вся эта публика появляется согласованно с властными структурами, которые обеспечивают им прикрытие и безнаказанность», — отметил И.Каляпин.

Он назвал срыв показа фильма о голодоморе на Украине «очевидным хулиганством». «Это делается явно по неким идеологическим мотивам. И не первый раз мы видим такое неадекватное поведение полиции, которая сначала этих людей отпускает, потом заминает инцидент, и никакого дела не возбуждается, соответственно, расследования тоже не проводится. Хотя эти хулиганы известны, их личности установлены, так как они участвовали в аналогичных ситуациях. Но власть демонстрирует свое невмешательство», — заключил И.Каляпин.

Накануне в Москве неизвестные сорвали показ фильма о голодоморе на Украине, который проходил в офисе московского «Мемориала». Во время просмотра в зал ворвалось около несколько дестяков человек в масках, они вышли на сцену и стали назвать собравшихся «фашистами», выкрикивать «Долой!» и «Уходи!». Полиция, по словам сотрудников организации, задержала троих провокаторов, однако позже их отпустила.

Фильм «Гарет Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, показ которого был сорван в «Мемориале», рассказывает о британском журналисте Гаррете Джонсе, который побывал в СССР в 1933 году и написал о голоде на Украине. В «Мемориале» утверждают, что показ был согласован с МИД Польши и России.

*— Власти РФ считают иностранным агентом.