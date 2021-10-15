Евросоюз и Украина осудили перепись населения в Крыму

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится, что это попытка узаконить аннексию полуострова и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Киеве назвали перепись недружественным актом и оставили за собой право применить ответные меры.

Западные страны не признали проведение референдума, по результатам которого в 2014 году Россия назвала полуостров своей территорией. Перепись населения, которая стартовала в стране сегодня и продлится месяц, впервые позволяет гражданам принять в ней участие в онлайн-формате.