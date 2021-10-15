Американский миллионер Роберт Дерст получил пожизненный срок за убийство

Суд присяжных ранее признал его виновным в смерти его подруги Сьюзан Берман. 78-летний фигурант дела это отрицал. Дерст был арестован еще в 2015 году после того, как он принял участие в документальном фильме, посвященном трем убийствам, в котором его обвиняют. После окончания одной из бесед журналистам, миллионер вышел в туалет и начал вслух разговаривать сам с собой, хотя в это время с него еще не сняли микрофон. В частности, Дерст произнес: «Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно».

В течение нескольких десятилетий Дерст был подозреваемым в трех убийствах. В 1982 году исчезла его супруга, в 2000-ом была убита подруга, а в 2001 – сосед.