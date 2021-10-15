Родители пожаловались в Следственный комитет из-за экспресс-тестирования на коронавирус в московских школах

Об обращении, адресованном главе ведомства, пишет интернет-издание «Медуза»* (*признано властями иностранным агентом). Родители недовольны тем, что тестирование будет проводиться без их согласия, а проводить его будут учителя. При тестировании собираются применять фото— и видеофиксацию, а не сдавших тест не допустят к занятиям.

На сайте школы №962 накануне опубликовали обращение директора, в котором, в частности, родителям предложили присутствовать при тестировании, а старшеклассникам – самостоятельно проводить эту процедуру.

Со вчерашнего дня тесты должны проводиться в 10 московских школах.