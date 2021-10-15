Гематологу Елене Мисюриной выплатят 4 миллиона рублей за уголовное преследование

Решение о компенсации вынес московский суд, — сообщает агентство Интерфакс.

Врача обвиняли в смерти пациента и приговорили к двум годам колонии, однако, позже приговор был отменен, а дело – прекращено за отсутствием состава преступления. Дело Мисюриной получило большой резонанс. В поддержку гематолога выступало профессиональное сообщество и, в том числе, департамент здравоохранения Москвы.