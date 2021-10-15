Суд в Коломне приговорил местного экоактивиста Егорова к году и трем месяцам колонии

Суд в Коломне приговорил местного экоактивиста Вячеслава Егорова к году и трем месяцам колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат активиста Мария Эйсмонт.

«Мы считали реальное заключение свободы менее вероятным развитием событий, чем условный срок или обязательные работы, но понимали, что такое может произойти. Морально Слава был к этому готов с самого начала своего преследования. При этом было бы враньем сказать, что мы не удивились, не возмутились и не расстроились», — сказала она.

М.Эйсмонт назвала этот приговор «акцией устрашения». «Вчера после многочасового зачитывания показаний свидетелей, все из которых говорили о том, что собрание было мирным, что люди пришли на суд, что их не пустили, и они стояли около здания суда, что никто ничего не крушил, что не было составлено ни одного протокола в отношении граждан в суде приставами, что никто не пытался перекрывать движение. И Слава, которого видели свидетели, просто снимал на телефон и задал вопрос, на каком основании от людей требуют разойтись. И когда мы после этого услышали, что его исправление невозможно без изоляции от общества, было бы неправдой сказать, что мы не были шокированы», — отметила он.

М.Эйсмонт добавила, что защита пока не получила текст приговора.

Она также обратила внимание, что кто-то пригласил на оглашение приговора «камеры НТВ и местное телевидение, хотя это был очень закрытый из-за коронавируса процесс, на который не пускали ни публику, ни прессу все эти месяцы».

Обвинение требовало для Егорова три года колонии. После оглашения приговора самого активиста взяли под стражу в зале суда. Подсудимый был одним из лидеров протестующих, которые требовали закрыть мусорный полигон в Коломенском районе Подмосковья. Уголовное дело против Егорова возбудили в начале 2019 года. Тогда же активста отправили под домашний арест. Через полгода меру пресечения заменили на запрет определенных действий.