В Екатеринбурге продолжают бороться со смогом и запохом гари

Справиться с торфяным пожаром на юге Уральской столицы пока не удается.

В Екатеринбурге огнеборцы всю ночь продолжали проливку тлеющих торфяников. Но, пока справиться не удается. Сегодня утром на едкий смог снова жаловались жители Солнечного, Академического, Широкой Речки, а также центральных районов города. На борьбу с тлением торфяника на юге Екатеринбурга привлечено уже 152 человека и 40 единиц техники. Накануне к ликвидации возгорания по поручению губернатора Евгения Куйвашева подключились сотрудники Уральской авиабазы. На место уже доставлены, в том числе, пожарный автомобиль и два колесных трактора, малый лесопатрульный комплекс, бульдозер. используется квадрокоптер с тепловизором. Дополнительно на тушение торфа были направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом «Шквал», передает Знак.ком. В свою очередь специалисты Свердловского Роспотребнадзора проверили качество воздуха в нескольких местах и выявили превышение концентраций в воздухе углекислого газа и мелкодисперсной пыли. Накануне на присутствие в воздухи четкого запаха гари жаловались жители Тюменской и Курганской областей. Сегодня дым пришел и в Югру.

Усилия огнеборцев сосредоточены на протушивание скрытых под поверхностью очагов. Общая площадь тлеющих очагов 4,8 га.