Журналиста Сафронова, который уже полтора года находится в СИЗО «Лефортово», фактически лишили связи с внешним миром

Ему не передают письма и не отправляют те, которые пишет он, — рассказал «Эху» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

Катчев добавил, что защита Сафронова в ближайшее время хочет ознакомиться с документом, на основании которого введены ограничения.