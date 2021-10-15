Журналиста Сафронова, который уже полтора года находится в СИЗО «Лефортово», фактически лишили связи с внешним миром

Ему не передают письма и не отправляют те, которые пишет он, — рассказал «Эху» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.
Катчев добавил, что защита Сафронова в ближайшее время хочет ознакомиться с документом, на основании которого введены ограничения.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Ему не передают письма и не отправляют те, которые пишет он, — рассказал «Эху» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.
Катчев добавил, что защита Сафронова в ближайшее время хочет ознакомиться с документом, на основании которого введены ограничения.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»