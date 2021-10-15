В Общественной палате Москвы попросили мэрию помочь «Мемориалу» в организации акции памяти жертв политрепрессий

В письме на имя Сергея Собянина замглавы палаты Алексей Венедиктов напомнил об общественной значимости этой памятной даты.

Ранее представители «Мемориала»* сообщили о том, что не смогут организовать акцию «Возвращение имен» в конце октября у Соловецкого камня из-за ограничений, которые введены в столице для борьбы с коронавирусом. Вместо этого планируется провести прямой эфир.

*Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.