Неизвестные минувшим вечером напали на офис правозащитного центра «Мемориал»

Они пытались сорвать показ фильма о голодоморе на Украине. Приехавшая в здание полиция после этого провела внутри около шести часов.

В момент, когда несколько десятков человек ворвались в офис «Мемориала»*, в зале находилось довольно много зрителей. Они успели посмотреть лишь около 10 минут картины о голоде на Украине в 1933 году. Неизвестные зашли на сцену и стали называть собравшихся «фашистами», а также выкрикивать лозунги, в том числе – «Уходи».

В момент нападения вместе с неизвестными в офис вошла и съемочная группа телекомпании НТВ, рассказал сотрудник международного «Мемориала» Алексей Макаров.

К приезду полиции большинству из нападавших удалось уйти, вместе с тем силовики оцепили все выходы из здания. На один из них изнутри надели наручники. Зрители не могли покинуть офис «Мемориала» около трех часов: у них, по данным правозащитников, переписывали данные и требовать дать объяснение, как они оказались на кинопоказе.

В самом помещении сотрудники МВД попытались изъять технику, однако в результате они забрали с собой только видеорегистратор, который, правда является частью пожарно-охранной системы, сообщила куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова.

Из-за того, что часть пожарной сигнализации была снята силовиками, в «Мемориале»* опасаются, что это может стать поводом для опечатывания офиса. Правозащитники считают подобные действия грубым нарушением.

*«Мемориал» российские власти считают иностранным агентом.