МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз»

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж», следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции — ред.) — потеря ориентации», — сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами космонавт

Антон Шкаплеров.

«Это мы тест СУД (система управления движением — ред.) номер 2 (корабля «Союз МС-18» — ред.) проводили», — ответил специалист.

На корабле «Союз» перед возвращением на Землю обычно проводится тест СУД с включением двигателей.

Двигатели российского сегмента МКС включены для возвращения станции в штатную ориентацию.

На «Союзе МС-18» 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе.