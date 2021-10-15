Три четверти платежей в России совершаются в безналичной форме

О продолжающемся росте популярности подобных расчетов сказала агентству ТАСС первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она выразила уверенность, что в дальнейшем тенденция продолжится и никто не захочет возвращаться к наличным.

Ранее международная консалтинговая компания BCG опубликовала доклад, из которого следовало, что в ближайшие десять лет карточные платежи в России будут увеличиваться темпами, опережающими мировые. При этом российские участники рынка считают, что для роста безналичных платежей есть несколько сдерживающих факторов, в том числе банальное отсутствие у граждан денег.